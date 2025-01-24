У Курській області українські війська розгромили російську колону техніки. Відео показала 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада ЗСУ.

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"Завдяки злагодженій роботі підрозділів нашої бригади чергова колона ворожої техніки перетворилась на металолом. Кожен наступ противника ми готові спинити влучними та руйнівними ураженнями!" – йдеться у повідомленні.

На відео російська колона з чотирьох одиниць техніки потерпає від українських ударів. Екіпажі розбігаються з ураженої техніки – і тоді по особовому складу теж завдаються удари.

За даними NYT, Північна Корея протягом двох місяців спрямує підкріплення в Курську область.

Це підтверджує і Буданов. Він каже, що у 2025 році КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи та снаряди.

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