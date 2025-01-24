На Курщині ЗСУ проводять тактичні контрнаступальні дії, плани Росії порушені – Центр при РНБО
У Курській області, попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.
За його словами, місцями українські військові видавлюють загарбників з окремих позицій.
Фактично наразі російсько-корейські сили зберігають перевагу в особовому складі, проте через особливості місцевості та втрати техніки й особового складу їхній темп руху був загальмований, а початкові плани були порушені, пояснив Коваленко.
- Президент Зеленський повідомляв, що з 12 000 північнокорейських військових, які беруть участь у боях у Курській області, загинули 4000. За даними NYT, Північна Корея протягом двох місяців спрямує підкріплення в Курську область.
- Це підтверджує і Буданов. Він каже, що у 2025 році КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи та снаряди.