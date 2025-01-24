На Курщині ЗСУ проводять тактичні контрнаступальні дії, плани Росії порушені – Центр при РНБО

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Курській області, попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, місцями українські військові видавлюють загарбників з окремих позицій.

Фактично наразі російсько-корейські сили зберігають перевагу в особовому складі, проте через особливості місцевості та втрати техніки й особового складу їхній темп руху був загальмований, а початкові плани були порушені, пояснив Коваленко.