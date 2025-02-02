Росіяни потрапили у пастку у селищі Велика Новосілка: окупанти перебувають у вогневому мішку, за населений пункт продовжуються бої. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ.

За даними військових, далі загарбники просуватися не можуть, але разом із цим вимушені підсилювати свої підрозділи в селищі.

Водночас, додали в бригаді, активно працює українська аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження росіян – після цього в бій вступають FPV-безпілотники та артилерія, котрі "складають підвали, в яких засів ворог, хоронять його там живцем".

"Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського "флаговтику" закінчився, а помирати московити не перестали", – підсумували захисники.

Мапа: Deepstate