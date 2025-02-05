Украина ударила своим и западным оружием по командным пунктам на Курщине – Зеленский

Ранее ВСУ поразили командный пункт группировки войск "Курск" и пункт управления одного из подразделений оккупантов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Удары по российским пунктам управления в Курской области были совершены и украинским, и западным вооружением. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время преподхода к журналистам.

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"Спасибо и нашему производству, но и нашим партнерам [за] то, что они нам передавали", – заявил глава государства.

Других деталей он не привел.

Накануне, 31 января, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили командный пункт группировки войск "Курск", базировавшейся в городе Рыльск.

В сообщении отмечалось, что в результате высокоточного и скоординированного удара подразделений ракетных войск и артиллерии пункт управления противника был уничтожен.

А уже 4 февраля Генштаб сообщил, что Воздушные силы нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области.

Каким именно вооружением были нанесены эти удары, не сообщалось.

Расстояние от Рыльска до украинской границы составляет около 35 километров, расстояние от Новоивановки до государственной границы – примерно 12 км, до контролируемой Украиной территории Курщины – ~6 км.

Карта: Deepstate

Президент Зеленский заявил, что вопрос Курской области будет задан россиянами во время дипломатического урегулирования окончания войны.

Глава государства считает, что россияне не смогут вытолкнуть украинские войска из Курской области в ближайшее время и отметил, что наличие сил Украины "как магнит" держит в этом регионе около 60 000 военных РФ.