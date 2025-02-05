Україна вдарила своєю та західною зброєю по командних пунктах на Курщині – Зеленський

Раніше ЗСУ уразили командний пункт угруповання військ "Курськ" та пункт управління одного з підрозділів окупантів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Удари по російських пунктах управління у Курській області були здійснені і українським, і західним озброєнням. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час преспідходу до журналістів.

"Дякуємо і нашому виробництву, але і нашим партнерам [за] те, що вони нам передавали", – заявив голова держави.

Інших деталей він не навів.

Напередодні, 31 січня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили командний пункт угруповання військ "Курськ", яке базувалося в місті Рильськ.

У повідомленні зазначалося, що внаслідок високоточного та скоординованого удару підрозділів ракетних військ і артилерії пункт управління противника був знищений.

А вже 4 лютого Генштаб повідомив, що Повітряні сили завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил РФ у районі населеного пункту Новоіванівка у Суджанському районі Курської області.

Яким саме озброєнням були завдані ці удари, не повідомлялося.

Відстань від Рильська до українського кордону становить близько 35 кілометрів, відстань від Новоіванівки до державної межі – приблизно 12 км, до контрольованої Україною території Курщини – ~6 км.

Мапа: Deepstate

Президент Зеленський заявив, що питання Курської області буде поставлено росіянами під час дипломатичного врегулювання закінчення війни.

Голова держави вважає, що росіяни не зможуть виштовхнути українські війська з Курської області найближчим часом, й зазначив, що наявність сил України "як магніт" тримає у цьому регіоні близько 60 000 військових РФ.