Буданов опроверг, что военных КНДР отвели с линии фронта в Курской области

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Военнослужащие Северной Кореи все еще ведут боевые действия на линии фронта в Курской области России, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за значительных потерь. Об этом в пятницу в комментарии The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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Глава ГУР сказал, что сообщения медиа о том, что якобы солдат КНДР не было заметно на передовой в Курской области неделями, являются "ложными".

Он добавил, что на линии фронта в Курской области все еще воюют около 8000 северокорейцев. Однако в последнее время они "работают" в сокращенном составе, и украинские чиновники пытаются определить, что означает это изменение.

"Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения или просто снижение активности на несколько дней", — пояснил Буданов.

31 января газета The New York Times писала, что войска Северной Кореи, воюющие против Украины в Курской области в составе российской армии, были отведены с линии фронта.

29 января 2025 года ЦПД сообщил, что в Курской области военные из Северной Кореи проводят "работу над ошибками" с российскими командирами и собственными офицерами, но рано говорить, что они не продолжат активное участие в войне.

31 января Newsweek сообщил, что КНДРовцы имитируют туберкулез для того, чтобы не ехать на фронт в Россию.

2 февраля Зеленский сообщил, что Россия и КНДР потеряли десятки офицеров из-за удара ВСУ в Курской области.