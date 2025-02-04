Буданов опроверг, что военных КНДР отвели с линии фронта в Курской области
Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Военнослужащие Северной Кореи все еще ведут боевые действия на линии фронта в Курской области России, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за значительных потерь. Об этом в пятницу в комментарии The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Глава ГУР сказал, что сообщения медиа о том, что якобы солдат КНДР не было заметно на передовой в Курской области неделями, являются "ложными".

Он добавил, что на линии фронта в Курской области все еще воюют около 8000 северокорейцев. Однако в последнее время они "работают" в сокращенном составе, и украинские чиновники пытаются определить, что означает это изменение.

"Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения или просто снижение активности на несколько дней", — пояснил Буданов.

31 января газета The New York Times писала, что войска Северной Кореи, воюющие против Украины в Курской области в составе российской армии, были отведены с линии фронта.

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