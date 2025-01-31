NYT: Войска КНДР отвели с линии фронта после серьезных потерь

Анонимные собеседники считают, что войска пройдут дополнительную подготовку и могут вернуться на фронт

Солдаты КНДР (Фото: АР)

Войска Северной Кореи, которые воюют против Украины в Курской области в составе российской армии, были отведены с линии фронта. Они понесли тяжелые потери, сообщили The New York Times анонимные официальные лица США и Украины.

По их информации, солдаты КНДР не появлялись на фронте около двух недель. Однако решение об отводе войск может быть не постоянным.

Анонимные представители США считают, что северокорейских солдат вернут на поле боя после того, как они пройдут дополнительную подготовку. Или после того, как российское военное командование придумает новые способы их развертывания, чтобы избежать тяжелых потерь.

Отмечается, что часть военных КНДР входят в состав спецподразделений северокорейской армии, которые считаются наиболее подготовленными. Но россияне используют их в качестве пехотинцев, посылая волнами на штурмы через поля, "усеянные минами, под шквальным украинским огнем".