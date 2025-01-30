ГУР: В 2025 году Россия планирует мобилизовать минимум 126 000 солдат из "спецконтингента"

Речь идет о россиянах, отбывающих наказание в тюрьмах, находящихся под следствием, имеющих задолженности по кредитам

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

В 2025 году для восполнения потерь оккупационной армии в войне против Украины Россия рассчитывает привлечь по меньшей мере 126 000 солдат из так называемого "спецконтингента". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

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В разведке отметили, что речь идет о россиянах, отбывающих наказание в тюрьмах, находящихся под следствием, имеющих задолженности по кредитам и другие проблемы.

В среднем для покрытия потерь оккупационной армии РФ планирует мобилизовывать по 10 000 человек "спецконтингента" ежемесячно.

В целом для замещения потерь имеющихся воинских частей и соединений в войне против Украины Кремль в 2025 году намерен мобилизовать не менее 280 000 человек, отметили в ГУР.