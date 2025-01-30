ГУР: В 2025 году Россия планирует мобилизовать минимум 126 000 солдат из "спецконтингента"
В 2025 году для восполнения потерь оккупационной армии в войне против Украины Россия рассчитывает привлечь по меньшей мере 126 000 солдат из так называемого "спецконтингента". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.
В разведке отметили, что речь идет о россиянах, отбывающих наказание в тюрьмах, находящихся под следствием, имеющих задолженности по кредитам и другие проблемы.
В среднем для покрытия потерь оккупационной армии РФ планирует мобилизовывать по 10 000 человек "спецконтингента" ежемесячно.
В целом для замещения потерь имеющихся воинских частей и соединений в войне против Украины Кремль в 2025 году намерен мобилизовать не менее 280 000 человек, отметили в ГУР.
- 2 января 2025 года Служба внешней разведки сообщила, что по состоянию на ноябрь 2024 года Россия привлекла для участия в войне против Украины от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание в тюрьмах.
- 24 января стало известно, что журналисты идентифицировали более 90 000 россиян, погибших во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время они заявили, что добровольцев гибнет все больше, а зэков – меньше.