Журналисты установили 90 000 убитых россиян: добровольцев гибнет все больше, зеки – меньше

Журналисты констатировали, что реальное количество погибших российских оккупантов может быть значительно больше

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Журналисты совместно с волонтерами идентифицировали более 90 000 россиян, погибших во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время они заявили об увеличении потерь среди "добровольцев". Об этом идет речь в совместном исследовании издания Медиазона и российской службы BBC.

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На основе открытых данных удалось установить имена 90 019 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. 23% всех погибших — почти каждый четвертый — это человек, который подписал контракт уже после 24 февраля 2022 года.

Инфографика: BBC

Для сравнения, до ноября 2023 года добровольцы составляли лишь 14% от общего количества потерь. Средний возраст погибших в 2024 году, по уточненным данным, составляет 36 лет. Это больше, чем в первые два года полномасштабной войны.

Более половины идентифицированных – это люди, связанные с российской армией и Росгвардией на момент вторжения в Украину.

17% всех известных погибших – это заключенные, уехавшие на фронт из исправительных колоний. 12% погибших были мобилизованы.

"С октября 2023 года мы фиксируем резкий и стабильный рост потерь среди добровольцев. В то же время доля заключенных постепенно снижается", – говорится в исследовании.

Прежде всего, это связано с тем, что сейчас на фронт человека пытаются отправить еще до суда. В 2024 году российский парламент принял законы, позволяющие приостановить уголовное дело, если обвиняемый подписал контракт с армией. Таких людей журналисты считали добровольцами.

Журналисты отметили, что в России идет своеобразная гонка среди регионов за новыми добровольцами. Средняя сумма дополнительных выплат приближается к 2 млн рублей (свыше $20 000 по официальному курсу). Только на этой неделе о новом повышении выплат сообщили в Ямале, Марий Эл и Приморском крае.

Суммарная выплата для новых контрактников в Самарской области (с учетом федеральной субсидии) достигла рекордных 4 млн рублей (около $41 000).

Лидером по выплатам среди муниципалитетов является столица Башкортостана – Уфа. Именно эта республика с сентября лидирует среди всех регионов России по количеству подтвержденных потерь.

По состоянию на 24 января 2025 года максимальное количество погибших военных из региона назвали власти и СМИ Башкортостана. По меньшей мере 3932 жителя республики погибли на войне в Украине.

"Реальное количество погибших больше – это лишь те, чьи имена мы смогли подтвердить по открытым источникам. При этом восемь из десяти погибших ушли на фронт из сельской местности или городов с населением менее 100 000 человек", – утверждают журналисты.

Согласно исследованию, 17% установленных погибших – это кадровые военные. Многие окончили военные училища и были офицерами, прапорщиками или элитными специалистами, например, сержантами отрядов спецназначения или подразделений особого назначения Росгвардии.

Среди кадровых военных наибольшие потери понесли мотострелковые войска (5931 погибший) и десантники (3223 погибших).

"Реальные потери, очевидно, гораздо выше, чем можно установить из открытых источников. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального количества погибших", – констатируют журналисты.

Реальное количество погибших с российской стороны может находиться в диапазоне от 138 500 до 200 000 человек, считают они.