Журналисты установили 90 000 убитых россиян: добровольцев гибнет все больше, зеки – меньше
Журналисты совместно с волонтерами идентифицировали более 90 000 россиян, погибших во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время они заявили об увеличении потерь среди "добровольцев". Об этом идет речь в совместном исследовании издания Медиазона и российской службы BBC.
На основе открытых данных удалось установить имена 90 019 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. 23% всех погибших — почти каждый четвертый — это человек, который подписал контракт уже после 24 февраля 2022 года.
Для сравнения, до ноября 2023 года добровольцы составляли лишь 14% от общего количества потерь. Средний возраст погибших в 2024 году, по уточненным данным, составляет 36 лет. Это больше, чем в первые два года полномасштабной войны.
Более половины идентифицированных – это люди, связанные с российской армией и Росгвардией на момент вторжения в Украину.
17% всех известных погибших – это заключенные, уехавшие на фронт из исправительных колоний. 12% погибших были мобилизованы.
"С октября 2023 года мы фиксируем резкий и стабильный рост потерь среди добровольцев. В то же время доля заключенных постепенно снижается", – говорится в исследовании.
Прежде всего, это связано с тем, что сейчас на фронт человека пытаются отправить еще до суда. В 2024 году российский парламент принял законы, позволяющие приостановить уголовное дело, если обвиняемый подписал контракт с армией. Таких людей журналисты считали добровольцами.
Журналисты отметили, что в России идет своеобразная гонка среди регионов за новыми добровольцами. Средняя сумма дополнительных выплат приближается к 2 млн рублей (свыше $20 000 по официальному курсу). Только на этой неделе о новом повышении выплат сообщили в Ямале, Марий Эл и Приморском крае.
Суммарная выплата для новых контрактников в Самарской области (с учетом федеральной субсидии) достигла рекордных 4 млн рублей (около $41 000).
Лидером по выплатам среди муниципалитетов является столица Башкортостана – Уфа. Именно эта республика с сентября лидирует среди всех регионов России по количеству подтвержденных потерь.
По состоянию на 24 января 2025 года максимальное количество погибших военных из региона назвали власти и СМИ Башкортостана. По меньшей мере 3932 жителя республики погибли на войне в Украине.
"Реальное количество погибших больше – это лишь те, чьи имена мы смогли подтвердить по открытым источникам. При этом восемь из десяти погибших ушли на фронт из сельской местности или городов с населением менее 100 000 человек", – утверждают журналисты.
Согласно исследованию, 17% установленных погибших – это кадровые военные. Многие окончили военные училища и были офицерами, прапорщиками или элитными специалистами, например, сержантами отрядов спецназначения или подразделений особого назначения Росгвардии.
Среди кадровых военных наибольшие потери понесли мотострелковые войска (5931 погибший) и десантники (3223 погибших).
"Реальные потери, очевидно, гораздо выше, чем можно установить из открытых источников. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального количества погибших", – констатируют журналисты.
Реальное количество погибших с российской стороны может находиться в диапазоне от 138 500 до 200 000 человек, считают они.
- 8 декабря 2024 года Трамп заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских". В то же время, потери РФ он оценил в 600 000 погибшими и ранеными.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что безвозвратные потери Украины с начала полномасштабной войны составляют 43 000 военнослужащих.
- 21 января 2025 года Трамп сказал, что в течение полномасштабной войны Россия потеряла более миллиона военных, Украина в свою очередь – 700 000.
- По данным украинского Генштаба, по состоянию на 24 января РФ потеряла погибшими и ранеными более 825 000 солдат.