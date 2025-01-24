Журналісти встановили 90 000 вбитих росіян: добровольців гине все більше, зеки – менше

Журналісти констатували, що реальна кількість загиблих російських окупантів може бути значно більшою

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Журналісти спільно з волонтерами ідентифікували понад 90 000 росіян, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас вони заявили про збільшення втрат серед "добровольців". Про це йдеться у спільному дослідженні видання Медіазона та російської служби BBC.

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На основі відкритих даних вдалося встановити імена 90 019 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. 23% усіх загиблих — тобто майже кожен четвертий — це людина, яка підписала контракт вже після 24 лютого 2022 року.

Інфографіка: BBC

Для порівняння, до листопада 2023 року добровольці становили лише 14% від загальної кількості втрат. Середній вік загиблих у 2024 році, за уточненими даними, становить 36 років. Це більше, ніж у перші два роки повномасштабної війни.

Понад половина ідентифікованих – це люди, які були пов'язані з російською армією та Росгвардією на момент вторгнення до України.

17% усіх відомих загиблих – це ув'язнені, які поїхали на фронт із виправних колоній. 12% загиблих були мобілізовані.

"З жовтня 2023 року ми фіксуємо різке та стабільне зростання втрат серед добровольців. Водночас частка ув'язнених поступово знижується", – йдеться у дослідженні.

Насамперед це пов'язано з тим, що зараз на фронт людину намагаються відправити ще до суду. У 2024 році російський парламент ухвалив закони, які дають змогу призупинити кримінальну справу, якщо обвинувачений підписав контракт з армією. Таких людей журналісти рахували, як добровольців.

Журналісти зазначили, що в Росії триває своєрідна гонитва серед регіонів за новими добровольцями. Середня сума додаткових виплат наближається до 2 млн рублів (понад $20 000 за офіційним курсом). Лише цього тижня про нове підвищення виплат повідомили у Ямалі, Марій Ел та Приморському краї.

Сумарна виплата для нових контрактників у Самарській області (з урахуванням федеральної субсидії) досягла рекордних 4 млн рублів (майже $41 000).

Лідером із виплат серед муніципалітетів є столиця Башкортостану – Уфа. Саме ця республіка з вересня лідирує серед усіх регіонів Росії за кількістю підтверджених втрат.

Станом на 24 січня 2025 року максимальну кількість загиблих військових із регіону назвали влада та ЗМІ Башкортостану. Щонайменше 3932 мешканці республіки загинули на війні в Україні.

"Реальна кількість загиблих більша – це лише ті, чиї імена ми змогли підтвердити за відкритими джерелами. Водночас вісім із десяти загиблих пішли на фронт із сільської місцевості чи міст із населенням менш як 100 000 осіб", – стверджують журналісти.

Згідно з дослідженням, 17% встановлених загиблих – це кадрові військові. Багато хто закінчив військові училища і був офіцерами, прапорщиками або елітними фахівцями, наприклад, сержантами загонів спецпризначення або підрозділів особливого призначення Росгвардії.

Серед кадрових військових найбільших втрат зазнали мотострілецькі війська (5931 загиблий) та десантники (3223 загиблих).

"Реальні втрати, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела. Опитані нами військові фахівці припускають, що аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% від реальної кількості загиблих", – констатують журналісти.

Реальна кількість загиблих із російської сторони може бути в діапазоні від 138 500 до 200 000 осіб, вважають вони.