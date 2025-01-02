Служба внешней разведки: Россия привлекла к войне против Украины до 180 000 заключенных

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

По состоянию на ноябрь 2024 года Россия привлекла для участия в войне против Украины от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание в российских тюрьмах. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, 1 января вступило в силу постановление российского правительства, отменяющее единовременную денежную выплату заключенным за подписание контракта с Министерством обороны России для участия в войне.

Отмена выплаты является свидетельством углубления кризисных явлений в экономике России и дефицита финансовых ресурсов, добавили в СВР.

Ранее заключенные получали за контракт единовременную выплату в $1718. В июле 2024 года размер выплаты увеличился до $3524. При этом заключенные, а также их родственники лишены ряда выплат и льгот, получаемых участниками так называемых добровольческих формирований. К тому же зарплата такой категории лиц в два-четыре раза ниже, чем у других оккупантов.

По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание в российских тюрьмах.

Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось от 300 000 до 350 000 заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году.

11 июня 2024 года NYT писала, что Россия освободила группу женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом для участия в войне против Украины.

Представитель ГУР Юсов сказал LIGA.net, что в целом количество завербованных является незначительным. Подавляющее количество заключенных россиянок, ушедших воевать против Украины, — "добровольцы".