Служба зовнішньої розвідки: Росія залучила до війни проти України до 180 000 в'язнів

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Станом на листопад 2024 року Росія залучила для участі у війні проти України від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання в російських тюрмах. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними розвідки, 1 січня набула чинності постанова російського уряду, що скасовує одноразову грошову виплату ув’язненим за підписання контракту з Міністерством оборони Росії для участі у війні.

Скасування виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці Росії та дефіциту фінансових ресурсів, додали в СЗР.

Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату в $1718. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до $3524. Водночас ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники так званих добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб удвічі-вчетверо нижча, ніж в інших окупантів.

Станом на листопад 2024 року РФ залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання в російських тюрмах.

Усього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало від 300 000 до 350 000 ув’язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році.

11 червня 2024 року NYT писала, що Росія звільнила групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом для участі у війні проти України.

Представник ГУР Юсов сказав LIGA.net, що загалом кількість завербованих є незначною. Переважна кількість ув'язнених росіянок, які пішли воювати проти України, – "добровольці".