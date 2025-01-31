NYT: Війська КНДР відвели з лінії фронту після серйозних втрат

Анонімні співрозмовники вважають, що війська пройдуть додаткову підготовку та можуть повернутися на фронт

Солдати КНДР (Фото: АР)

Війська Північної Кореї, які воюють проти України в Курській області у складі російської армії, були відведені з лінії фронту. Вони зазнали тяжких втрат, повідомили The New York Times анонімні офіційні особи США та України.

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За їхньою інформацією, солдати КНДР не з'являлися на фронті близько двох тижнів. Однак рішення про відведення військ може бути не постійним.

Анонімні представники США вважають, що північнокорейських солдатів повернуть на поле бою після того, як вони пройдуть додаткову підготовку. Або після того, як російське військове командування придумає нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути важких втрат.

Зазначається, що частина військових КНДР входять до складу спецпідрозділів північнокорейської армії, які вважаються найбільш підготовленими. Але росіяни використовують їх як піхотинців, посилаючи хвилями на штурми через поля, "усіяні мінами, під шквальним українським вогнем".