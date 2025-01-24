У Сеулі заявили, що КНДР, імовірно, готується відправити додаткові війська до Росії
Північна Корея, ймовірно, готується відправити додаткові війська до Росії для боротьби з Силами оборони України навіть після того, як зазнала втрат і побачила, що деякі її солдати потрапили в полон. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).
"Оскільки минуло чотири місяці від моменту відправлення військ для російсько-української війни, і відбулися численні втрати та потрапляння в полон, підозрюється, що Північна Корея прискорює подальші заходи та готується до додаткового відправлення військ", – йдеться у повідомленні.
В аналізі JCS не уточнюється, яких ще подальших заходів може вжити Пхеньян.
22 січня газета The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця писала, що протягом двох місяців Північна Корея спрямує підкріплення до Росії.
- 11 січня 2025 року президент Зеленський повідомив, що українські захисники взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї у Курській області. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону та вижили після отриманих раніше поранень.
- 21 січня Зеленський сказав, що з 12 000 північнокорейських військових, які беруть участь у боях у Курській області, загинули 4000.
- 23 січня Буданов заявив, що у цьому році КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи й снаряди.