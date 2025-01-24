У Сеулі заявили, що КНДР, імовірно, готується відправити додаткові війська до Росії

Військові Північної Кореї (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея, ймовірно, готується відправити додаткові війська до Росії для боротьби з Силами оборони України навіть після того, як зазнала втрат і побачила, що деякі її солдати потрапили в полон. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

"Оскільки минуло чотири місяці від моменту відправлення військ для російсько-української війни, і відбулися численні втрати та потрапляння в полон, підозрюється, що Північна Корея прискорює подальші заходи та готується до додаткового відправлення військ", – йдеться у повідомленні.

В аналізі JCS не уточнюється, яких ще подальших заходів може вжити Пхеньян.

22 січня газета The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця писала, що протягом двох місяців Північна Корея спрямує підкріплення до Росії.