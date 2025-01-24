В Сеуле заявили, что КНДР, вероятно, готовится отправить дополнительные войска в Россию
Северная Корея, вероятно, готовится отправить дополнительные войска в Россию для борьбы с Силами обороны Украины даже после того, как понесла потери и увидела, что некоторые ее солдаты попали в плен. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (JCS).
"Поскольку прошло четыре месяца с момента отправки войск для российско-украинской войны, и произошли многочисленные потери и пленение, подозревается, что Северная Корея ускоряет дальнейшие мероприятия и готовится к дополнительному отправлению войск", — говорится в сообщении.
В анализе JCS не уточняется, какие еще дальнейшие меры может принять Пхеньян.
22 января газета The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника писала, что в течение двух месяцев Северная Корея направит подкрепление к России.
- 11 января 2025 года президент Зеленский сообщил, что украинские защитники взяли в плен двух солдат из Северной Кореи в Курской области. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.
- 21 января Зеленский сказал, что из 12 000 северокорейских военных, участвующих в боях в Курской области, погибли 4000.
- 23 января Буданов заявил, что в этом году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.