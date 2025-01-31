Newsweek: КНДРовцы имитируют туберкулез, чтобы не ехать на фронт в Россию

Сообщается, что родственники погибших получают официальные свидетельства о смерти с формулировкой "священные боевые учения в честь Родины"

Северокорейский танк (Фото: ЕРА / YONHAP)

Жители Северной Кореи подделывают медицинские справки о туберкулезе во избежание отправления мужчин на фронт в Россию. Семьи готовы заплатить свыше $500 за фальшивую справку, хотя это более чем 100-кратная средняя зарплата в стране, пишет Newsweek.

Согласно оценкам США и Южной Кореи, в Россию было отправлено до 12 000 северокорейских военных, участвующих в боях на Курском направлении. Северная Корея имеет одну из самых больших армий в мире, и мужчины в стране обязаны проходить десятилетнюю службу, а женщины – пятилетнюю. Это заставляет семьи искать способы, чтобы избежать мобилизации.

Согласно информации журналистов, цена за фальшивую справку выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом — с $100 до $500, что для большинства семей огромная сумма, учитывая, что средняя зарплата государственного служащего в Северной Корее составляет лишь $1-3. Многие семьи готовы заплатить, потому что боятся, что их мужчины не вернутся живыми с фронта, пишет издание.

По словам женщины из провинции Рянганг, существует большое опасение, что если их сыновья попадут в армию и будут отправлены в Россию, они никогда больше не вернутся домой.

Сообщается, что родственники погибших получают официальные свидетельства о смерти с формулировкой "священные боевые учения в честь Родины" без уточнения реальных обстоятельств гибели.