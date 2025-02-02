Россия и КНДР потеряли десятки офицеров из-за удара ВСУ в Курской области – Зеленский

Президент отметил, что это была "очень сильная операция" украинских военных

Военные КНДР (Иллюстративное фото: KCNA)

Россия и Северная Корея потеряли десятки офицеров в результате украинского удара по командному пункту группировки войск "Курск" 31 января, заявил президент Владимир Зеленский . Об этом он рассказал в интервью агентству Associated Press.

"Я думаю, это о десятках офицеров мы говорим, десятки офицеров [РФ и КНДР] они вчера потеряли", – заявил глава государства.

По его словам, это была "очень сильная операция" украинских военных, нанесших ракетный удар в рамках комплексной атаки, во время которой использовались разные виды оружия.

В преддверии успешное поражение этого объекта Силами обороны подтверждал Генеральный штаб ВСУ.

Также Зеленский сообщил, что по разным данным от 20 000 до 25 000 военных КНДР еще могут быть применены россиянами против Украины, но эти солдаты еще не прибыли.

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Президент отметил, что в настоящее время в войне были применены три бригады из северокорейских военных: одна была уничтожена (численностью 4000 солдат), две другие имеют потери.

Сейчас россияне не пускают в штурмы две оставшиеся у них бригады КНДР, но украинский лидер предположил, что их могут вернуть на фронт, восстановить и т.д.

"Это может произойти в тот или иной день. Мы понимаем, что они могут предпринимать наступательные действия, примерно понимаем, какие это могут быть моменты, направления, даты. Ну, да разведка работает. То есть мы готовимся к их определенным шагам", – подытожил. Зеленский.