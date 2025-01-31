ВСУ высокоточным ударом уничтожили пункт управления россиян в Курской области
В Курской области Силы обороны 31 января поразили командный пункт группировки войск "Курск", базировавшейся в городе Рыльск. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
В результате высокоточного и скоординированного удара подразделений ракетных войск и артиллерии пункт управления противника был уничтожен.
В Генштабе отметили, что эта операция – часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, чтобы лишить его возможностей эффективно координировать боевые действия и логистику.
"Силы обороны Украины продолжают наносить урон оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал. Операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины", – подчеркнули в Генштабе.
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