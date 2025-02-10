Украинские военные - операторы дронов вывесили сине-желтое знамя над шахтой "Центральная" в Торецке, сообщили в 100 отдельной механизированной бригаде. В последние дни россияне шесть раз пытались установить свой триколор в городе, но такие "знаменосцы" уничтожались вместе с флагами, сообщил LIGA.net спикер группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Украинское знамя в Торецке вывесили бойцы батальона беспилотных систем VORON 100 бригады. Шахта "Центральная" является самой старой не только в Торецке, но и в Донецкой области и в Украине в целом. Этот объект начал работать более 165 лет назад.

Спикер группировки "Хортица" рассказал, что на протяжении последних дней россияне шесть раз пытались установить флаги страны агрессора на разных локациях Торецка, разрушенного ими же.

"Все – ради создания соответствующей картинки для российских пропагандистских ресурсов, которые поспешили заявить о захвате города", – пояснил военный.

По его словам, во всех этих случаях украинские операторы беспилотников сбивали триколоры и уничтожали их вместе со "знаменосцами".

Накануне, 9 февраля, группировка "Хортица" опубликовала видео того, как пилоты дронов из бригады Национальной полиции "Хищник" помешали россиянам вывесить их флаг над шахтой в Торецке.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

31 января 2025 года ОСУВ "Хортица" сообщало, что Силы обороны уничтожили группу оккупантов, прорвавшуюся на территорию одного из предприятий города Торецк.

7 февраля Минобороны РФ заявило о якобы захвате Торецка. Украинские военные опровергли эту информацию и заявили, что продолжаются бои в городской застройке.