Российская пропаганда "захватила" Торецк. Украинские военные и аналитики отрицают

Бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также северных и западных окрестностях. Центр города практически весь под врагом

Украинский военный в районе Торецка (Фото: ЕРА / Maria Senovilla)

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы захвате Торецка в Донецкой области. В то же время Министерство внутренних дел Украины и аналитическая группа DeepState это не подтверждают.

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Российская военная пропаганда утверждает, что Торецк якобы был захвачен после наступления первой, девятой и 132 мотострелковых бригад 51 армии России, а также добровольческого подразделения "Ветераны".

Вместе с тем бойцы бригады "Хижак" патрульной полиции сообщили, что держат оборону в Торецке. Пресс-служба МВД опубликовала соответствующее видео.

Кроме того, в DeepState опровергли заявление российского Минобороны, уверяя, что городские бои все еще идут, а Силы обороны продолжают сопротивляться противнику.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию в Торецке. Бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окрестностях. Центр города практически весь под врагом", – говорится в сообщении.

ДОПОЛНЕНО в 19:34. В Торецке продолжаются бои с российскими оккупантами в городской застройке, заявил LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Враг сосредоточил основные силы в направлении шахт "Торецкая" на севере, "Центральная" на юге и в центре города вблизи школы №5. Ежедневно оккупанты осуществляют от десяти и более штурмов.

Противник пытается заблокировать логистические пути, минируя дороги или перекрывая их, устраивая завалы и подрывы.

Украинские Силы обороны продолжают сопротивляться более многочисленному врагу, который, несмотря на это, не прекращает штурмы, что приводит к большим потерям среди российских военных, добавил Волошин. Ежедневно враг теряет до 20 убитых и 50 раненых.

Карта: DeepState

31 января 2025 года ОСГВ "Хортица" сообщала, что Силы обороны уничтожили группу оккупантов, прорвавшуюся на территорию одного из предприятий города Торецк.