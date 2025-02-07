Російська пропаганда "захопила" Торецьк. Українські військові та аналітики заперечують

Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь під ворогом

Український військовий у районі Торецька (Фото: ЕРА / Maria Senovilla)

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито захоплення Торецька у Донецькій області. Водночас Міністерство внутрішніх справ України та аналітична група DeepState це не підтверджують.

Російська воєнна пропаганда стверджує, що Торецьк нібито захопили після наступу 1, 9 та 132 мотострілецьких бригад 51 армії Росії, а також добровольчого підрозділу "Ветерани".

Водночас бійці бригади "Хижак" патрульної поліції повідомили, що тримають оборону в Торецьку. Пресслужба МВС опублікувала відповідне відео.

Крім того, в DeepState заперечили заяву російського Міноборони, запевняючи, що міські бої тривають, а Сили оборони продовжують чинити опір противнику.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію у Торецьку. Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь під ворогом", – йдеться у повідомленні.

ДОПОВНЕНО о 19:34. У Торецьку тривають бої з російськими окупантами в міській забудові, заявив LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Ворог зосередив основні сили в напрямку шахт "Торецька" на півночі, "Центральна" на півдні та в центрі міста поблизу школи №5. Щодня окупанти здійснюють від десяти й більше штурмів.

Противник намагається заблокувати логістичні шляхи, мінуючи дороги або перекриваючи їх, влаштовуючи завали та підриви.

Українські Сили оборони продовжують чинити опір чисельнішому ворогу, який, попри це, не припиняє штурми, що призводить до великих втрат серед російських військових, додав Волошин. Щодня ворог втрачає до 20 вбитих та 50 поранених.

Мапа: DeepState

31 січня 2025 року ОСУВ "Хортиця" повідомляло, що Сили оборони знищили групу окупантів, яка прорвалася на територію одного з підприємств міста Торецьк.