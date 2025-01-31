Сили оборони вибили російську штурмову групу з підприємства у Торецьку – відео

Вибивати загарбників випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу Bradley та групі зачистки

Український військовий (Фото: Depositphotos)

Сили оборони знищили групу окупантів, яка прорвалася на територію одного з підприємств міста Торецьк Донецької області. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" і опублікувало відео операції.

На територію одного з підприємств Торецька прорвалася група окупантів і засіла в будівлях.

Вибивати російських загарбників випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу броньованої машини піхоти M2 Bradley та групі зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" (за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP).

"Спільними зусиллями завдання було виконано швидко та якісно. Групу окупантів – знищено", – йдеться у повідомленні.