Сили оборони вибили російську штурмову групу з підприємства у Торецьку – відео
Сили оборони знищили групу окупантів, яка прорвалася на територію одного з підприємств міста Торецьк Донецької області. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" і опублікувало відео операції.
На територію одного з підприємств Торецька прорвалася група окупантів і засіла в будівлях.
Вибивати російських загарбників випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу броньованої машини піхоти M2 Bradley та групі зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" (за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP).
"Спільними зусиллями завдання було виконано швидко та якісно. Групу окупантів – знищено", – йдеться у повідомленні.
- 23 січня 2025 року повідомлялось, що поблизу міста Часів Яр Донецької області окупанти організували підпал у колекторі, ймовірно, з метою приховати сліди знищення свого особового складу.
- 30 січня стало відомо, що у Часовому Яру і Торецьку тривають запеклі бої у міській забудові. Окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони.