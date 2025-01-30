Запеклі міські бої у Часовому Яру і Торецьку. Зруйновано деякі позиції ЗСУ
У Часовому Яру і Торецьку тривають запеклі бої у міській забудові. Окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
Крім ведення боїв у двох містах, російські війська також намагалися прорвати українську оборону неподалік Новомаркового та Ступочок.
По Часовому Яру противник здійснив понад 170, а по Торецьку – майже 120 артилерійських обстрілів. Також РФ активно застосовує безпілотники різних типів.
"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, протягом минулої доби на Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень у районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.
Найгарячіше, як і раніше, на Покровському напрямку. Там Сили оборони зупинили 72 штурми росіян у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.
- 23 січня повідомлялось, що поблизу міста Часів Яр Донецької області окупанти організували підпал у колекторі, ймовірно, з метою приховати сліди знищення свого особового складу.
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