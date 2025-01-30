Ожесточенные городские бои в Часовом Яре и Торецке. Разрушены некоторые позиции ВСУ

В двух городах продолжаются урбанистические бои высокой интенсивности

Иллюстративное фото: Генштаб

В Часовом Яре и Торецке продолжаются ожесточенные бои в городской застройке. Оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Кроме ведения боев в двух городах, российские войска также пытались прорвать украинскую оборону недалеко от Новомаркового и Ступочек.

По Часову Яру противник совершил более 170, а по Торецку – около 120 артиллерийских обстрелов. Также РФ активно применяет беспилотники разных типов.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Краматорском направлении зафиксировано 10 боев в районах Новомаркового, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от населенных пунктов Крымское и Торецк.

Горячее всего по-прежнему на Покровском направлении. Там Силы обороны остановили 72 штурма россиян в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

23 января сообщалось, что вблизи города Часов Яр Донецкой области оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения своего личного состава.

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