Ожесточенные городские бои в Часовом Яре и Торецке. Разрушены некоторые позиции ВСУ
В Часовом Яре и Торецке продолжаются ожесточенные бои в городской застройке. Оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
Кроме ведения боев в двух городах, российские войска также пытались прорвать украинскую оборону недалеко от Новомаркового и Ступочек.
По Часову Яру противник совершил более 170, а по Торецку – около 120 артиллерийских обстрелов. Также РФ активно применяет беспилотники разных типов.
"В результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", – сказано в сообщении.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Краматорском направлении зафиксировано 10 боев в районах Новомаркового, Часова Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от населенных пунктов Крымское и Торецк.
Горячее всего по-прежнему на Покровском направлении. Там Силы обороны остановили 72 штурма россиян в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.
- 23 января сообщалось, что вблизи города Часов Яр Донецкой области оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения своего личного состава.
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