Силы обороны выбили российскую штурмовую группу с предприятия в Торецке – видео
Силы обороны уничтожили группу оккупантов, прорвавшуюся на территорию одного из предприятий города Торецк Донецкой области. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и опубликовала видео операции.
На территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа оккупантов и засела в зданиях.
Выбивать российских захватчиков пришлось бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа бронированной машины пехоты M2 Bradley и группе зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции "КОРД" (при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP).
"Совместными усилиями задача была выполнена быстро и качественно. Группа оккупантов – уничтожена", – говорится в сообщении.
- 23 января 2025 года сообщалось, что вблизи города Часов Яр Донецкой области оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения своего личного состава.
- 30 января стало известно, что в Часовом Яру и Торецке продолжаются упорные бои в городской застройке. Оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны.