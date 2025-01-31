Силы обороны выбили российскую штурмовую группу с предприятия в Торецке – видео
Украинский военный (Фото: Depositphotos)

Силы обороны уничтожили группу оккупантов, прорвавшуюся на территорию одного из предприятий города Торецк Донецкой области. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и опубликовала видео операции.

На территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа оккупантов и засела в зданиях.

Выбивать российских захватчиков пришлось бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа бронированной машины пехоты M2 Bradley и группе зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции "КОРД" (при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP).

"Совместными усилиями задача была выполнена быстро и качественно. Группа оккупантов – уничтожена", – говорится в сообщении.

  • 23 января 2025 года сообщалось, что вблизи города Часов Яр Донецкой области оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения своего личного состава.
  • 30 января стало известно, что в Часовом Яру и Торецке продолжаются упорные бои в городской застройке. Оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны.
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