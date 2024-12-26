"Общались жестами". На Торецком направлении бойцы 28 ОМБр взяли в плен египтянина – видео

Как отмечают военные, из-за языкового барьера пришлось общаться с ним с помощью жестов

Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода взяли в плен гражданина Египта, воевавшего на стороне российских оккупантов, сообщили в соцсетях.

Враг, не сумев прорваться малыми группами, начал увеличивать количество штурмовиков до 20 человек. Однако это привело к большим потерям с их стороны, о чем свидетельствует последний неудачный штурм, отметили военные.

Воспользовавшись туманной погодой, группа оккупантов приблизилась к позициям ВСУ, но была накрыта огнем пехотинцев 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр.

Другие оккупанты пытались сбежать, скрыться или притвориться мертвыми, однако украинские беспилотники уничтожили каждого из них.

Лишь один из нападавших сдался в плен, им оказался гражданин Египта. Как отмечают военные, из-за языкового барьера пришлось общаться с ним с помощью жестов.