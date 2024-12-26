"Спілкувалися жестами". На Торецькому напрямку бійці 28 ОМБр взяли в полон єгиптянина – відео
На Торецькому напрямку військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу взяли в полон громадянина Єгипту, який воював на боці російських окупантів. Про це бійці повідомили у соцмережах.
Ворог, не зумівши прорватися малими групами, почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 осіб. Однак це лише призвело до більших втрат з їхнього боку, про що свідчить останній невдалий штурм, зазначили військові.
Скориставшись туманною погодою, група окупантів наблизилася до позицій ЗСУ, але була накрита вогнем піхотинців 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр. Українські бійці знищили частину російських штурмовиків упритул. Один із ворогів зміг упасти в окоп, але його швидко ліквідували за допомогою гранат.
Інші окупанти намагалися втекти, сховатися чи прикинутися мертвими, однак українські безпілотники знищили кожного з них.
Лише один із нападників здався в полон, ним виявився громадянин Єгипту. Як зазначають військові, через мовний бар’єр довелося спілкуватися з ним за допомогою жестів.
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