На Курському напрямку військовослужбовці Збройних Сил України взяли в полон два десятки бійців російської армії. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

21 військовослужбовця армії РФ взяли в полон українські десантники разом із суміжними підрозділами. Полоненим була надана вчасна медична допомога.

"Вони обрали вірний шлях, здавшись у полон ЗСУ. Замість того щоб брати участь в безглуздих "м’ясних штурмах" без належної підготовки та підтримки", – йдеться у повідомленні.

Командування ДШВ закликало російських військовослужбовців не "реалізовувати фантазії" диктатора РФ Володимира Путіна, а здаватися в полон.

Серед полонених – чоловік, який називає себе мешканцем окупованого Росією Придністров’я. Ще один полонений сказав, що є уродженцем Михайлівки Запорізької області (селище перебуває під російською окупацією з 2022 року).