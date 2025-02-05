Десантники ЗСУ взяли в полон 21 росіянина на Курському напрямку – відео
На Курському напрямку військовослужбовці Збройних Сил України взяли в полон два десятки бійців російської армії. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
21 військовослужбовця армії РФ взяли в полон українські десантники разом із суміжними підрозділами. Полоненим була надана вчасна медична допомога.
"Вони обрали вірний шлях, здавшись у полон ЗСУ. Замість того щоб брати участь в безглуздих "м’ясних штурмах" без належної підготовки та підтримки", – йдеться у повідомленні.
Командування ДШВ закликало російських військовослужбовців не "реалізовувати фантазії" диктатора РФ Володимира Путіна, а здаватися в полон.
Серед полонених – чоловік, який називає себе мешканцем окупованого Росією Придністров’я. Ще один полонений сказав, що є уродженцем Михайлівки Запорізької області (селище перебуває під російською окупацією з 2022 року).
- 11 січня 2025 року президент Зеленський повідомив, що українські захисники взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї у Курській області. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону та вижили після отриманих раніше поранень.
- В одного з північнокорейських військових, якого взяли у полон українські бійці у Курській області, знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.
- Південна Корея заявила, що готова забрати в України полонених із КНДР у разі, якщо ті про це попросять.