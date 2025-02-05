На Курском направлении военнослужащие Вооруженных Сил Украины взяли в плен два десятка бойцов российской армии. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

21 военнослужащего армии РФ взяли в плен украинские десантники вместе со смежными подразделениями. Пленным была оказана своевременная медицинская помощь.

"Они избрали верный путь, сдавшись в плен ВСУ. Вместо того чтобы участвовать в бессмысленных "мясных штурмах" без должной подготовки и поддержки", – говорится в сообщении.

Командование ДШВ призвало российских военнослужащих не "реализовывать фантазии" диктатора РФ Владимира Путина, а сдаваться в плен.

Среди пленных – мужчина, называющий себя жителем оккупированного Россией Приднестровья. Еще один пленный сказал, что является уроженцем Михайловки Запорожской области (поселок находится под российской оккупацией с 2022 года).