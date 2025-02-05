Десантники ВСУ взяли в плен 21 россиянина на Курском направлении – видео
На Курском направлении военнослужащие Вооруженных Сил Украины взяли в плен два десятка бойцов российской армии. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
21 военнослужащего армии РФ взяли в плен украинские десантники вместе со смежными подразделениями. Пленным была оказана своевременная медицинская помощь.
"Они избрали верный путь, сдавшись в плен ВСУ. Вместо того чтобы участвовать в бессмысленных "мясных штурмах" без должной подготовки и поддержки", – говорится в сообщении.
Командование ДШВ призвало российских военнослужащих не "реализовывать фантазии" диктатора РФ Владимира Путина, а сдаваться в плен.
Среди пленных – мужчина, называющий себя жителем оккупированного Россией Приднестровья. Еще один пленный сказал, что является уроженцем Михайловки Запорожской области (поселок находится под российской оккупацией с 2022 года).
- 11 января 2025 года президент Зеленский сообщил, что украинские защитники взяли в плен двух солдат из Северной Кореи в Курской области. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.
- У одного из северокорейских военных, которого взяли в плен украинские бойцы в Курской области, нашли военный билет на имя реального россиянина.
- Южная Корея заявила, что готова забрать у Украины пленных из КНДР, если те об этом попросят.