Бойцы Сил обороны помешали оккупантам повесить над шахтой в Торецке Донецкой области флаг государства-агрессора. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и опубликовала соответствующее видео.

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Утром в воскресенье, 9 февраля, оккупант взобрался с флагом РФ на копер шахты в Торецке. Пилоты FPV-дронов бригады Департамента патрульной полиции "Хижак" атаковали его сбросом, а бойцы из смежной бригады накрыли огнем артиллерии.

В результате российский флаг даже не успели развернуть. Тем временем другая вражеская штурмовая группа пыталась хоть как-то запихнуть триколор оккупационной армии в город – просто забросили его на здание.

В то же время бомбер бригады "Хищник" сбил вражеский флаг сбросом ВОГа.

31 января 2025 года ОСГВ "Хортица" сообщала, что Силы обороны уничтожили группу оккупантов, прорвавшуюся на территорию одного из предприятий города Торецк.

7 февраля Минобороны РФ сообщило о якобы захвате Торецка. Украинские военные опровергли эту информацию и заявили, что продолжаются бои в городской застройке.