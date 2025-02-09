Бійці Сил оборони завадили окупантам повісити над шахтою у місті Торецьк Донецької області прапор держави-агресорки. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" і опублікувало відповідне відео.

Уранці в неділю, 9 лютого, окупант видерся з прапором РФ на копер шахти у Торецьку. Пілоти FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" атакували його скидом, а бійці з суміжної бригади накрили вогнем артилерії.

У результаті російський прапор навіть не встигли розгорнути. Тим часом інша ворожа штурмова група намагалася хоч якось запхати триколор окупаційної армії в місто – просто закинули його на будівлю.

Водночас бомбер бригади "Хижак" збив ворожий прапор скидом ВОГа.

31 січня 2025 року ОСУВ "Хортиця" повідомляло, що Сили оборони знищили групу окупантів, яка прорвалася на територію одного з підприємств міста Торецьк.

7 лютого Міноборони РФ повідомило про нібито захоплення Торецька. Українські військові заперечили цю інформацію і заявили, що тривають бої у міській забудові.