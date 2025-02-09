Росіяни намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: зазнали невдачі – відео
Бійці Сил оборони завадили окупантам повісити над шахтою у місті Торецьк Донецької області прапор держави-агресорки. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" і опублікувало відповідне відео.
Уранці в неділю, 9 лютого, окупант видерся з прапором РФ на копер шахти у Торецьку. Пілоти FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" атакували його скидом, а бійці з суміжної бригади накрили вогнем артилерії.
У результаті російський прапор навіть не встигли розгорнути. Тим часом інша ворожа штурмова група намагалася хоч якось запхати триколор окупаційної армії в місто – просто закинули його на будівлю.
Водночас бомбер бригади "Хижак" збив ворожий прапор скидом ВОГа.
- 31 січня 2025 року ОСУВ "Хортиця" повідомляло, що Сили оборони знищили групу окупантів, яка прорвалася на територію одного з підприємств міста Торецьк.
- 7 лютого Міноборони РФ повідомило про нібито захоплення Торецька. Українські військові заперечили цю інформацію і заявили, що тривають бої у міській забудові.