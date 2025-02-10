Українські військові - оператори дронів вивісили синьо-жовтий прапор над шахтою "Центральна" в Торецьку, повідомили у 100 окремій механізованій бригаді. В останні дні росіяни шість разів намагалися встановити свій триколор у місті, але такі "прапороносці" знищувалися разом зі стягами, повідомив LIGA.net речник угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Український стяг у Торецьку вивісили бійці батальйону безпілотних систем VORON 100 бригади. Шахта "Центральна" є найдавнішою не лише в Торецьку, а й на Донеччині та в Україні загалом. Цей об'єкт почав працювати понад 165 років тому.

Речник угруповання "Хортиця" розповів, що впродовж останніх днів росіяни шість разів намагалися встановити прапори країни агресора на різних локаціях Торецька, зруйнованого ними ж.

"Все – заради створення відповідної картинки для російських пропагандистських ресурсів, які поспішили заявити про захоплення міста", – пояснив військовий.

За його словами, в усіх цих випадках українські оператори безпілотників збивали триколори та знищували їх разом з "прапороносцями".

Напередодні, 9 лютого, угруповання "Хортиця" опублікувало відео того, як пілоти дронів з бригади Національної поліції "Хижак" завадили росіянам вивісити їхній прапор над шахтою у Торецьку.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

31 січня 2025 року ОСУВ "Хортиця" повідомляло, що Сили оборони знищили групу окупантів, яка прорвалася на територію одного з підприємств міста Торецьк.

7 лютого Міноборони РФ заявило про нібито захоплення Торецька. Українські військові заперечили цю інформацію і заявили, що тривають бої у міській забудові.