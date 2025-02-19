Росія запустила БпЛА по густонаселеному району Одеси: багато людей без тепла і світла – відео

У ніч проти 19 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками Одесу, внаслідок чого є руйнування, понад пів тисячі будинків та інші об’єкти залишились без тепла і світла. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

Російська атака почалася близько 22:35. Відбій тривоги був о 01:01.

Згодом Труханов повідомив, що внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста немає електро-, водо- та теплопостачання у великій частині будинків.

Без світла й опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків.

Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок.

Відомо про одного постраждалого, його шпиталізовано.

19 лютого заклади освіти, в яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей – до покращення ситуації.

ОНОВЛЕНО О 08:20. Вже четверо постраждалих, серед них дитина, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Всі в лікарні у стані середнього ступеня важкості.

У частині Одеського району – локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.

У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. Працюють пункти незламності.

Фото: Геннадій Труханов / Telegram

Фото: Геннадій Труханов / Telegram