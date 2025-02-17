Кандидаты в канцлеры Германии поспорили об Украине на дебатах: главные тезисы

Лидер ультраправых Вайдель настаивает, что Германия должна быть "нейтральной" в российско-украинской войне. Ее оппоненты не согласны

Алис Вайдель и Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/MICHAEL KAPPELER)

Кандидаты в канцлеры Германии Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Алис Вайдель поспорили на дебатах по Украине. Лидер ультраправой партии Альтернативная для Германии (АдН) убеждена, что Берлин должен и должен оставаться "нейтральным" в российско-украинской войне, передает DW.

Мерц из Христианско-демократического союза (ХДС) осудил Вайдель, поскольку она до сих пор отказывается признавать, что Россия напала на Украину. В свою очередь Вайдель раскритиковала СДПГ, ХДС и "зеленых" за их помощь Украине, заявив, что Германия должна быть "нейтральной".

"Мы не можем быть нейтральными. Мы за Украину", – ответил Мерц, в то же время раскритиковав и партию Шольца за недостаточную поддержку Киева.

Действующий канцлер отверг эти обвинения, подчеркнув, что не допустит демилитаризации Украины: "Более того, Украине нужна сильная армия, чтобы на нее не было совершено нападение после заключения мирного соглашения".