Кандидаты в канцлеры Германии поспорили об Украине на дебатах: главные тезисы
Кандидаты в канцлеры Германии Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Алис Вайдель поспорили на дебатах по Украине. Лидер ультраправой партии Альтернативная для Германии (АдН) убеждена, что Берлин должен и должен оставаться "нейтральным" в российско-украинской войне, передает DW.
Мерц из Христианско-демократического союза (ХДС) осудил Вайдель, поскольку она до сих пор отказывается признавать, что Россия напала на Украину. В свою очередь Вайдель раскритиковала СДПГ, ХДС и "зеленых" за их помощь Украине, заявив, что Германия должна быть "нейтральной".
"Мы не можем быть нейтральными. Мы за Украину", – ответил Мерц, в то же время раскритиковав и партию Шольца за недостаточную поддержку Киева.
Действующий канцлер отверг эти обвинения, подчеркнув, что не допустит демилитаризации Украины: "Более того, Украине нужна сильная армия, чтобы на нее не было совершено нападение после заключения мирного соглашения".
- 11 января 2025 года Вайдель пообещала снова запустить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти.
- 15 февраля Мерц заявил, что поддерживает передачу дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но при условии, что у ФРГ будет договоренность с другими партнерами, предоставляющими такое вооружение.