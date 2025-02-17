Кандидати у канцлери Німеччини посперечалися про Україну на дебатах: головні тези

Лідерка ультраправих Вайдель наполягає, що Німеччина має бути "нейтральною" у російсько-українській війні. Її опоненти не згодні

Аліс Вайдель та Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/MICHAEL KAPPELER)

Кандидати у канцлери Німеччини Олаф Шольц, Фрідріх Мерц та Аліс Вайдель посперечалися на дебатах з питання України. Лідерка ультраправої партії Альтернативна для Німеччини (АдН) переконана, що Берлін мав та має залишатися "нейтральним" у російсько-українській війні, передає DW.

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Мерц з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) засудив Вайдель, оскільки вона досі відмовляється визнавати, що Росія напала на Україну. Своєю чергою Вайдель розкритикувала СДПН, ХДС та "зелених" за їхню допомогу Україні, заявивши, що Німеччина має бути "нейтральною".

"Ми не можемо бути нейтральними. Ми за Україну", – відповів Мерц, водночас розкритикувавши й партію Шольца за недостатню підтримку Києва.

Чинний канцлер відкинув ці звинувачення, наголосивши, що не допустить демілітаризації України: "Ба більше, Україні потрібна сильна армія, щоб на неї не було скоєно нападу після укладання мирної угоди".