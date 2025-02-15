Кандидат у канцлери Мерц підтримав передання Taurus для України, але в координації з партнерами

Політик зазначив, що у парламенті це підтримує більшість, але рішення за виконавчою владою

Фрідріх Мерц (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Кандидат у німецькі канцлери Фрідріх Мерц підтримує передання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але за умови, що ФРН матиме домовленість з іншими партнерами, які надають таке озброєння. Про це політик розповів під час Мюнхенської безпекової конференції.

Він зауважив, що це його особиста позиція та позиція його парламентської групи Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.

"І я хотів би повторити ще раз те, що говорив під час своєї передвиборчої кампанії зараз, що ми маємо бути готові постачати [Taurus Україні], але лише якщо у нас буде домовленість з європейськими партнерами", – заявив політик.

Мерц нагадав, що крилаті далекобійні ракети Україні вже надають Велика Британія та Франція, і він вважає, що Німеччина має прийти з ними до спільної позиції стосовно того, як це робити та координувати їхні зусилля.

За його даними, цей підхід підтримує більшість німецьких парламентарів нинішнього скликання, і, найімовірніше, так само буде і після виборів.

Водночас, додав політик, рішення про передання Taurus ухвалюватиме виконавча влада, а не парламент.

"І моя особиста точка зору, і моя готовність все ще є і залишається – у скоординованій європейській рамці доставляти більше зброї в Україну", – підсумував Мерц.