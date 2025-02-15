Кандидат у канцлери Мерц підтримав передання Taurus для України, але в координації з партнерами
Кандидат у німецькі канцлери Фрідріх Мерц підтримує передання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні, але за умови, що ФРН матиме домовленість з іншими партнерами, які надають таке озброєння. Про це політик розповів під час Мюнхенської безпекової конференції.
Він зауважив, що це його особиста позиція та позиція його парламентської групи Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.
"І я хотів би повторити ще раз те, що говорив під час своєї передвиборчої кампанії зараз, що ми маємо бути готові постачати [Taurus Україні], але лише якщо у нас буде домовленість з європейськими партнерами", – заявив політик.
Мерц нагадав, що крилаті далекобійні ракети Україні вже надають Велика Британія та Франція, і він вважає, що Німеччина має прийти з ними до спільної позиції стосовно того, як це робити та координувати їхні зусилля.
За його даними, цей підхід підтримує більшість німецьких парламентарів нинішнього скликання, і, найімовірніше, так само буде і після виборів.
Водночас, додав політик, рішення про передання Taurus ухвалюватиме виконавча влада, а не парламент.
"І моя особиста точка зору, і моя готовність все ще є і залишається – у скоординованій європейській рамці доставляти більше зброї в Україну", – підсумував Мерц.
- Нинішній канцлер Шольц послідовно відмовляється надавати Україні далекобійні Taurus, зокрема, нібито щоб не допустити війни НАТО з Росією та буцімто через можливі проблеми з обслуговуванням озброєння на місці.
- Раніше Мерц заявляв, що може висунути Москві ультиматум стосовно припинення бойових дій. За його словами, він дав би на виконання 24 години. Якщо Росія не зробить цього, він готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus та дозволити бити ними вглиб країни-агресора.