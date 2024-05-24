Taurus для України. Шольц наполягає: Україна сама не обслуговуватиме ракети

Канцлер Німеччини заявив, що продовжить підтримувати Україну іншими способами, щоб залишитися "найбільшим її прихильником в Європі"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає, що його країна не передаватиме Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, оскільки українці "не зможуть самі програмувати їх", а німецьких солдатів Берлін туди не відправить через "ризик ескалації".

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"З мого погляду, проблематичним є передати зброю, яка може бити на 500 км і є такою точною, що з погляду країни, яка її передає, це було б виправдано лише в тому випадку, якщо вона сама визначатиме та встановлювати цілі. А це, знову ж таки, неможливо, оскільки ми хочемо не стати учасниками цього протистояння, а залишитися найбільшим в Європі прихильником України", – висловився він.

Шольц наголосив, що й далі залишатиметься прихильним своїй позиції стосовно підтримки України у її боротьбі проти Росії.

Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Її націлюванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес нещодавно сказав, що Шольцу треба розібратися: хоче він, щоб Україна перемогла у війні, чи ні.

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