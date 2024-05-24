Taurus для Украины. Шольц настаивает: Украина сама не будет обслуживать ракеты

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что его страна не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку украинцы "не смогут сами программировать их", а немецких солдат Берлин туда не отправит из-за "риска эскалации".

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"С моей точки зрения, проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели. А это, опять же, невозможно, поскольку мы хотим не стать участниками этого противостояния, а остаться самым большим в Европе сторонником Украины", – высказался он.

Шольц подчеркнул, что и дальше будет оставаться приверженным своей позиции о поддержке Украины в ее борьбе против России.

Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит Taurus, потому что ее использование связано с немецкой армией. Ее обслуживанием должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно сказал, что Шольцу нужно разобраться: хочет он, чтобы Украина победила в войне, или нет.

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