Кандидат в канцлеры Мерц поддержал Taurus для Украины, но в координации с партнерами
Кандидат в немецкие канцлеры Фридрих Мерц поддерживает передачу дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но при условии, что у ФРГ будет договоренность с другими партнерами, предоставляющими такое вооружение. Об этом политик рассказал во время Мюнхенской конференции безопасности.
Он отметил, что это его личная позиция и позиция его парламентской группы Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.
"И я хотел бы еще раз повторить то, что говорил во время своей предвыборной кампании сейчас, что мы должны быть готовы поставлять [Taurus Украине], но только если у нас будет договоренность с европейскими партнерами", – заявил политик.
Мерц напомнил, что крылатые дальнобойные ракеты Украине уже предоставляют Великобритания и Франция, и он считает, что Германия должна прийти с ними в общую позицию относительно того, как это делать и координировать их усилия.
По его данным, этот подход поддерживает большинство немецких парламентариев нынешнего созыва, и, скорее всего, также будет и после выборов.
В то же время, добавил политик, решение о передаче Taurus будет принимать исполнительная власть, а не парламент.
"И моя личная точка зрения, и моя готовность все еще есть и остается – в скоординированной европейской рамке доставлять больше оружия в Украину", – подытожил Мерц.
- Нынешний канцлер Шольц последовательно отказывается предоставлять Украине дальнобойные Taurus, в частности, якобы, чтобы не допустить войны НАТО с Россией и якобы из-за возможных проблем с обслуживанием вооружения на месте.
- Ранее Мерц заявлял, что может выдвинуть Москве ультиматум по поводу прекращения боевых действий. По его словам, он дал бы на исполнение 24 часа. Если Россия не сделает этого, он готов поставить Украине крылатые ракеты Taurus и позволить бить ими в глубь страны-агрессора.