Кандидат в канцлеры Мерц поддержал Taurus для Украины, но в координации с партнерами

Политик отметил, что в парламенте это поддерживает большинство, но решение за исполнительной властью

Фридрих Мерц (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Кандидат в немецкие канцлеры Фридрих Мерц поддерживает передачу дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но при условии, что у ФРГ будет договоренность с другими партнерами, предоставляющими такое вооружение. Об этом политик рассказал во время Мюнхенской конференции безопасности.

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Он отметил, что это его личная позиция и позиция его парламентской группы Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

"И я хотел бы еще раз повторить то, что говорил во время своей предвыборной кампании сейчас, что мы должны быть готовы поставлять [Taurus Украине], но только если у нас будет договоренность с европейскими партнерами", – заявил политик.

Мерц напомнил, что крылатые дальнобойные ракеты Украине уже предоставляют Великобритания и Франция, и он считает, что Германия должна прийти с ними в общую позицию относительно того, как это делать и координировать их усилия.

По его данным, этот подход поддерживает большинство немецких парламентариев нынешнего созыва, и, скорее всего, также будет и после выборов.

В то же время, добавил политик, решение о передаче Taurus будет принимать исполнительная власть, а не парламент.

"И моя личная точка зрения, и моя готовность все еще есть и остается – в скоординированной европейской рамке доставлять больше оружия в Украину", – подытожил Мерц.