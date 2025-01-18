Топ-кандидат в канцлеры Мерц назвал Трампа очень предсказуемым и полезным для реформы ЕС

"Он [Трамп] думает то, что говорит, и он делает то, что говорит", – считает политик

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Кандидат на должность немецкого канцлера Фридрих Мерц назвал избранного президента США Дональда Трампа "очень предполагаемым лидером" с четкой программой, которая заставит Европу проводить необходимые реформы более быстро. Слова политика передает агентство Bloomberg.

"Он [Трамп] думает то, что говорит, и он делает то, что говорит. Таким образом, мы можем ожидать, что в следующие недели и месяцы будет гораздо больше ясности, и что это, конечно, также принесет с собой много вызовов для нас ", – заявил лидер Христианско-демократического союза.

Хотя второй термин Трампа вызвал обеспокоенность возможной торговой войной между США и Европой и прекращение военной помощи Штатов Украины, Мерц противопоставил это тем, что каденция нового американского президента станет шансом для Европы ускорить процесс реформ.

Мерц считает, что возвращение Трампа является "последним призывом к действию" для Европейского союза, чтобы восстановить экономическую конкурентоспособность и увеличить расходы на оборону.

"Трамп ускоряет процесс в Европе, который мы должны были совершить в любом случае. В этом смысле это также возможность для нас сделать правильные вещи", – отметил немецкий политик.

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В то же время, Мерц уклонился от ответа на вопрос об увеличении расходов на оборону в Германии и по всей Европе, как того требует Трамп.

Он заявил: "Какой метод мы будем использовать для финансирования этого, я хочу оставить открытым. Мы все соглашаемся, что нам придется сделать гораздо больше".

Политик отметил, что прежде чем говорить о совместном оборонном фонде, страны-члены ЕС должны, прежде всего, обсудить общие стандарты производства и приобретения оружия.

Лидер консерваторов обещает, что под его руководством Германия станет более заметной и активной в Европе. Основного оппонента Мерца, действующего канцлера Олафа Шольца, критикуют за якобы пассивную роль Германии в ЕС, хотя страна является крупнейшей европейской экономикой.

По данным последнего опроса YouGov, правоцентристский альянс Мерца ХДС/ХСС лидирует с 30% поддержки, далее следует праворадикальная пророссийская Альтернатива для Германии с 21%, партия Шольца СДПГ имеет 18%, а Зеленые – 14%.

16 декабря парламент Германии выразил вотум недоверия действующему канцлеру Шольцу. Новые выборы должны пройти 23 февраля.

Мерц заявлял, что может выдвинуть Москве ультиматум по поводу прекращения боевых действий. По его словам, он дал бы на исполнение 24 часа. Если Россия этого не сделает, он готов поставить Украине крылатые ракеты Taurus и позволить бить ими вглубь страны-агрессора.

Шольц не ожидает, что США прекратят военную помощь Украине после инаугурации новоизбранного президента Трампа.