Топ-кандидат в канцлеры Мерц назвал Трампа очень предсказуемым и полезным для реформы ЕС
Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Кандидат на должность немецкого канцлера Фридрих Мерц назвал избранного президента США Дональда Трампа "очень предполагаемым лидером" с четкой программой, которая заставит Европу проводить необходимые реформы более быстро. Слова политика передает агентство Bloomberg.

"Он [Трамп] думает то, что говорит, и он делает то, что говорит. Таким образом, мы можем ожидать, что в следующие недели и месяцы будет гораздо больше ясности, и что это, конечно, также принесет с собой много вызовов для нас ", – заявил лидер Христианско-демократического союза.

Хотя второй термин Трампа вызвал обеспокоенность возможной торговой войной между США и Европой и прекращение военной помощи Штатов Украины, Мерц противопоставил это тем, что каденция нового американского президента станет шансом для Европы ускорить процесс реформ.

Мерц считает, что возвращение Трампа является "последним призывом к действию" для Европейского союза, чтобы восстановить экономическую конкурентоспособность и увеличить расходы на оборону.

"Трамп ускоряет процесс в Европе, который мы должны были совершить в любом случае. В этом смысле это также возможность для нас сделать правильные вещи", – отметил немецкий политик.

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В то же время, Мерц уклонился от ответа на вопрос об увеличении расходов на оборону в Германии и по всей Европе, как того требует Трамп.

Он заявил: "Какой метод мы будем использовать для финансирования этого, я хочу оставить открытым. Мы все соглашаемся, что нам придется сделать гораздо больше".

Политик отметил, что прежде чем говорить о совместном оборонном фонде, страны-члены ЕС должны, прежде всего, обсудить общие стандарты производства и приобретения оружия.

Лидер консерваторов обещает, что под его руководством Германия станет более заметной и активной в Европе. Основного оппонента Мерца, действующего канцлера Олафа Шольца, критикуют за якобы пассивную роль Германии в ЕС, хотя страна является крупнейшей европейской экономикой.

По данным последнего опроса YouGov, правоцентристский альянс Мерца ХДС/ХСС лидирует с 30% поддержки, далее следует праворадикальная пророссийская Альтернатива для Германии с 21%, партия Шольца СДПГ имеет 18%, а Зеленые – 14%.

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