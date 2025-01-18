Топкандидат у канцлери Мерц назвав Трампа дуже передбачуваним і корисним для реформування ЄС

"Він [Трамп] думає те, що говорить, і він робить те, що говорить", – вважає політик

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Кандидат на посаду німецького канцлера Фрідріх Мерц назвав обраного президента США Дональда Трампа "дуже передбачуваним лідером" з чіткою програмою, який змусить Європу проводити необхідні реформи більш швидко. Слова політика передає агенція Bloomberg.

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"Він [Трамп] думає те, що говорить, і він робить те, що говорить. Таким чином, ми можемо очікувати, що наступними тижнями та місяцями буде набагато більше ясності, і що це, звичайно, також принесе з собою багато викликів для нас", – заявив лідер Християнсько-демократичного союзу.

Хоча другий термін Трампа викликав занепокоєння стосовно можливої торгівельної війни між США та Європою й припинення військової допомоги Штатів Україні, Мерц протиставив це тим, що каденція нового американського президента стане шансом для Європи прискорити процес реформ.

Мерц вважає, що повернення Трампа є "останнім закликом до дії" для Європейського союзу, аби відновити економічну конкурентоспроможність та збільшити витрати на оборону.

"Трамп прискорює процес у Європі, який ми повинні були зробити в будь-якому випадку. У цьому сенсі це також можливість для нас зробити правильні речі", – зазначив німецький політик.

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Водночас Мерц ухилився від відповіді на питання про збільшення витрат на оборону у Німеччині та по всій Європі, як того вимагає Трамп.

Він заявив: "Який метод ми будемо використовувати для фінансування цього, я хочу залишити відкритим. Ми всі погоджуємося, що нам доведеться зробити набагато більше".

Політик зазначив, що перш ніж говорити про спільний оборонний фонд, країни-члени ЄС повинні насамперед обговорити спільні стандарти виробництва та придбання зброї.

Лідер консерваторів обіцяє, що під його керівництвом Німеччина стане більш помітною та активною у Європі. Основного опонента Мерца, чинного канцлера Олафа Шольца критикують за нібито пасивну роль Німеччини у ЄС, хоча країна є найбільшою європейською економікою.

За даними останнього опитування YouGov, правоцентристський альянс Мерца ХДС/ХСС лідирує з 30% підтримки, далі йде праворадикальна проросійська Альтернатива для Німеччини з 21%, партія Шольца СДПН має 18%, а Зелені – 14%.

16 грудня парламент Німеччини висловив вотум недовіри чинному канцлеру Шольцу. Нові вибори мають відбутися 23 лютого.

Мерц заявляв, що може висунути Москві ультиматум стосовно припинення бойових дій. За його словами, він дав би на виконання 24 години. Якщо Росія не зробить цього, він готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus та дозволити бити ними вглиб країни-агресора.

Шольц не очікує, що США припинять військову допомогу Україні після інавгурації новообраного президента Трампа.