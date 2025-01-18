Топкандидат у канцлери Мерц назвав Трампа дуже передбачуваним і корисним для реформування ЄС
Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Кандидат на посаду німецького канцлера Фрідріх Мерц назвав обраного президента США Дональда Трампа "дуже передбачуваним лідером" з чіткою програмою, який змусить Європу проводити необхідні реформи більш швидко. Слова політика передає агенція Bloomberg.

"Він [Трамп] думає те, що говорить, і він робить те, що говорить. Таким чином, ми можемо очікувати, що наступними тижнями та місяцями буде набагато більше ясності, і що це, звичайно, також принесе з собою багато викликів для нас", – заявив лідер Християнсько-демократичного союзу.

Хоча другий термін Трампа викликав занепокоєння стосовно можливої торгівельної війни між США та Європою й припинення військової допомоги Штатів Україні, Мерц протиставив це тим, що каденція нового американського президента стане шансом для Європи прискорити процес реформ.

Мерц вважає, що повернення Трампа є "останнім закликом до дії" для Європейського союзу, аби відновити економічну конкурентоспроможність та збільшити витрати на оборону.

"Трамп прискорює процес у Європі, який ми повинні були зробити в будь-якому випадку. У цьому сенсі це також можливість для нас зробити правильні речі", – зазначив німецький політик.

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Водночас Мерц ухилився від відповіді на питання про збільшення витрат на оборону у Німеччині та по всій Європі, як того вимагає Трамп.

Він заявив: "Який метод ми будемо використовувати для фінансування цього, я хочу залишити відкритим. Ми всі погоджуємося, що нам доведеться зробити набагато більше".

Політик зазначив, що перш ніж говорити про спільний оборонний фонд, країни-члени ЄС повинні насамперед обговорити спільні стандарти виробництва та придбання зброї.

Лідер консерваторів обіцяє, що під його керівництвом Німеччина стане більш помітною та активною у Європі. Основного опонента Мерца, чинного канцлера Олафа Шольца критикують за нібито пасивну роль Німеччини у ЄС, хоча країна є найбільшою європейською економікою.

За даними останнього опитування YouGov, правоцентристський альянс Мерца ХДС/ХСС лідирує з 30% підтримки, далі йде праворадикальна проросійська Альтернатива для Німеччини з 21%, партія Шольца СДПН має 18%, а Зелені – 14%.

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