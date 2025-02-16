Лідерка німецьких ультраправих хоче "дуже добрих" відносин з Росією

Аліс Вайдель (Фото: ЕРА/MICHAEL KAPPELER)

Лідерка німецької ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель та кандидатка у канцлери заявила в інтерв'ю таблоїду Bild, що прагне відновити "дуже добрі відносини" з Росією.

"Ми хочемо мати дуже хороші відносини з нашими європейськими сусідами. Але ми також хочемо мати дуже хороші відносини з великими державами, включно з Росією. Ми хочемо покласти край політиці санкцій, яка передусім завдає шкоди нашій країні. У нас найвищі ціни на енергоносії у світі. Ми більше не конкурентоспроможні", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чому вона жодного разу не розкритикувала Росію, Вайдель заявила, що "Дональд Трамп теж цього не робив". Лідерка німецьких ультраправих також звинуватила німецький уряд у розгортанні "спіралі ескалації" протягом останніх трьох років.

"Ми підбурювали Росію словесно, фінансово і зброєю. Німецькі танки знову рухаються проти Росії з часів Другої світової війни. Абсолютне забуття історії, якщо хочете знати мою думку", – висловилася Вайдель.