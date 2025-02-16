Лідерка німецьких ультраправих хоче "дуже добрих" відносин з Росією
Лідерка німецької ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель та кандидатка у канцлери заявила в інтерв'ю таблоїду Bild, що прагне відновити "дуже добрі відносини" з Росією.
"Ми хочемо мати дуже хороші відносини з нашими європейськими сусідами. Але ми також хочемо мати дуже хороші відносини з великими державами, включно з Росією. Ми хочемо покласти край політиці санкцій, яка передусім завдає шкоди нашій країні. У нас найвищі ціни на енергоносії у світі. Ми більше не конкурентоспроможні", – сказала вона.
Відповідаючи на запитання, чому вона жодного разу не розкритикувала Росію, Вайдель заявила, що "Дональд Трамп теж цього не робив". Лідерка німецьких ультраправих також звинуватила німецький уряд у розгортанні "спіралі ескалації" протягом останніх трьох років.
"Ми підбурювали Росію словесно, фінансово і зброєю. Німецькі танки знову рухаються проти Росії з часів Другої світової війни. Абсолютне забуття історії, якщо хочете знати мою думку", – висловилася Вайдель.
- 9 січня 2025 року американський бізнесмен Ілон Маск та Аліс Вайдель провели публічну онлайн-бесіду на платформі X, під час якої обговорювали різні питання. Зокрема, вони критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію.
- 11 січня Вайдель пообіцяла знову запустити роботу газопроводу "Північний потік" у разі приходу до влади. Того ж дня її офіційно обрали кандидаткою у канцлери Німеччини.