Бербок заявила, що посилює тиск на США, щоб показати, що вони мають що втрачати

За словами німецького дипломата, підтримка України триватиме доти, доки це буде потрібно

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок хоче посилити тиск на США на тлі їхніх переговорів із Росією щодо закінчення війни проти України. Про це вона заявила на передвиборному заході у Потсдамі, повідомляє MDR.

"Ми посилюємо тиск на американців, щоб показати, що вони мають що втрачати, якщо вони більше не будуть на боці ліберальних демократій Європи", – заявила вона.

На тлі зустрічі представників Росії та США у Саудівській Аравії для переговорів про закінчення війни проти України, глава німецького МЗС застерегла від "неправдивого миру", капітуляції та шантажу.

Також Бербок пообіцяла надавати підтримку Україні доти, доки в цьому буде потреба.

"Бо це наш мир", – сказала вона.

15 лютого глава МЗС Німеччини повідомила, що чула зовсім інший тон від Келлога та Рубіо на відміну від віцепрезидента Венса.

19 лютого Бербок порадила Європі зберігати "холодну голову" на тлі переговорів США та Росії.

21 лютого кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що шокований заявами Трампа щодо війни в Україні