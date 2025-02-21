Бербок заявила, що посилює тиск на США, щоб показати, що вони мають що втрачати
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок хоче посилити тиск на США на тлі їхніх переговорів із Росією щодо закінчення війни проти України. Про це вона заявила на передвиборному заході у Потсдамі, повідомляє MDR.

"Ми посилюємо тиск на американців, щоб показати, що вони мають що втрачати, якщо вони більше не будуть на боці ліберальних демократій Європи", – заявила вона.

На тлі зустрічі представників Росії та США у Саудівській Аравії для переговорів про закінчення війни проти України, глава німецького МЗС застерегла від "неправдивого миру", капітуляції та шантажу.

Також Бербок пообіцяла надавати підтримку Україні доти, доки в цьому буде потреба.

"Бо це наш мир", – сказала вона.

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