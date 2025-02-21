Кандидат у канцлери Німеччини Мерц шокований заявами Трампа про війну в Україні

Фрідріх Мерц вважає, що Європа повинна швидко домовитися про спільну стратегію

Фрідріх Мерц (Фото: Kay Nietfeld/EPA)

Кандидат у канцлери Німеччини, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц був шокований заявами президента США Дональда Трампа про загарбницьку війну Росії проти України. Свою думку він висловив в ефірі RBB Inforadio, цитує видання Tagesschau.

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Це, по суті, класична "розмова між злочинцем і жертвою", сказав Мерц.

"Це російський наратив, це те, як російський диктатор Володимир Путін уявляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його", – додав політик.

На його думку, зараз важливо, щоб "європейці дуже-дуже швидко домовилися про спільну стратегію щодо розв'язання цього питання".

Просити й випрошувати місце за столом переговорів – це неправильно, вважає Мерц.

"Тепер ми повинні розвивати власну вагу", – акцентував він.