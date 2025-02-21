Кандидат у канцлери Німеччини Мерц шокований заявами Трампа про війну в Україні
Кандидат у канцлери Німеччини, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц був шокований заявами президента США Дональда Трампа про загарбницьку війну Росії проти України. Свою думку він висловив в ефірі RBB Inforadio, цитує видання Tagesschau.
Це, по суті, класична "розмова між злочинцем і жертвою", сказав Мерц.
"Це російський наратив, це те, як російський диктатор Володимир Путін уявляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що Трамп зараз, очевидно, сам прийняв його", – додав політик.
На його думку, зараз важливо, щоб "європейці дуже-дуже швидко домовилися про спільну стратегію щодо розв'язання цього питання".
Просити й випрошувати місце за столом переговорів – це неправильно, вважає Мерц.
"Тепер ми повинні розвивати власну вагу", – акцентував він.
- 18 лютого президент США заявив, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і що Україні слід провести вибори перед переговорами щодо закінчення війни. У відповідь вранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.
- Уже ввечері президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни". У вечірньому зверненні український лідер заявив, що розраховує на прагматизм Америки, й зауважив, що найсильнішим потрібно обрати мир, а не російського диктатора Путіна.