Кандидат в канцлеры Германии Мерц шокирован заявлениями Трампа о войне в Украине

Фридрих Мерц считает, что Европа должна быстро договориться о совместной стратегии

Фридрих Мерц (Фото: Kay Nietfeld/EPA)

Кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц был шокирован заявлениями президента США Дональда Трампа о захватнической войне России против Украины. Свое мнение он выразил в эфире RBB Inforadio, цитирует издание Tagesschau.

Это, по сути, классический "разговор между преступником и жертвой", сказал Мерц.

"Это российский нарратив, это то, как российский диктатор Владимир Путин представлял его годами, и я, честно говоря, шокирован тем, что Трамп сейчас, по-видимому, сам принял его", – добавил политик.

По его мнению, сейчас важно, чтобы "европейцы очень быстро договорились об общей стратегии по решению этого вопроса".

Просить и выпрашивать место за столом переговоров – это неправильно, считает Мерц.

"Теперь мы должны развивать собственный вес", — акцентировал он.