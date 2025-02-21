Кандидат в канцлеры Германии Мерц шокирован заявлениями Трампа о войне в Украине
Кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц был шокирован заявлениями президента США Дональда Трампа о захватнической войне России против Украины. Свое мнение он выразил в эфире RBB Inforadio, цитирует издание Tagesschau.
Это, по сути, классический "разговор между преступником и жертвой", сказал Мерц.
"Это российский нарратив, это то, как российский диктатор Владимир Путин представлял его годами, и я, честно говоря, шокирован тем, что Трамп сейчас, по-видимому, сам принял его", – добавил политик.
По его мнению, сейчас важно, чтобы "европейцы очень быстро договорились об общей стратегии по решению этого вопроса".
Просить и выпрашивать место за столом переговоров – это неправильно, считает Мерц.
"Теперь мы должны развивать собственный вес", — акцентировал он.
- 18 февраля президент США заявил, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед переговорами об окончании войны. В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.
- Уже вечером президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны". В вечернем обращении украинский лидер заявил, что рассчитывает на прагматизм Америки, и отметил, что сильнейшим нужно выбрать мир, а не российского диктатора Путина.