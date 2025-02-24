The Times: Стармер и Макрон хотят убедить Трампа не продолжать переговоры с Россией

Отмечается, что взамен Европа может взять на себя обязательства по безопасности Украины

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят убедить лидера США Дональда Трампа не продолжать переговоры с Россией. Об этом The Times сообщили высокопоставленные дипломатические собеседники.

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Отмечается, что у них запланирована встреча с Трампом на текущей неделе, на которой Макрон и Стармер планируют выступить с "единым посланием по Украине".

Как говорят неназванные собеседники, взамен отказа от дальнейшего диалога с Россией лидеры двух стран хотят предложить обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.

Встреча Стармера и Трампа запланирована на 27 февраля в Вашингтоне, а Макрона – 24 февраля.

Вместе с тем один из высокопоставленных собеседников в британском правительстве сообщил, что нет признаков того, что Стармер готовится сделать Трампу "большое предложение" в ближайшее время.

18 февраля Макрон заявил, что Франция не готовится отправлять войска в Украину, но не исключил такую возможность в качестве гарантии безопасности.

The Telegraph 20 февраля сообщал, что Стармер повезет к Трампу стратегию развертывания войск Европы в Украине.

21 февраля Трамп заявил, что Макрон и Стармер "ничего не сделали" для завершения войны в Украине.

22 февраля The Telegraph сообщал, что Стармер готовится объявить новый пакет помощи Украине 24 февраля.