The Times: Стармер и Макрон хотят убедить Трампа не продолжать переговоры с Россией
Эмманюэль Макрон и Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят убедить лидера США Дональда Трампа не продолжать переговоры с Россией. Об этом The Times сообщили высокопоставленные дипломатические собеседники.

Отмечается, что у них запланирована встреча с Трампом на текущей неделе, на которой Макрон и Стармер планируют выступить с "единым посланием по Украине". 

Как говорят неназванные собеседники, взамен отказа от дальнейшего диалога с Россией лидеры двух стран хотят предложить обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины. 

Встреча Стармера и Трампа запланирована на 27 февраля в Вашингтоне, а Макрона – 24 февраля. 

Вместе с тем один из высокопоставленных собеседников в британском правительстве сообщил, что нет признаков того, что Стармер готовится сделать Трампу "большое предложение" в ближайшее время. 

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