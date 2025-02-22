The Telegraph: Стармер готовится объявить новый пакет помощи Украине 24 февраля

Кир Стармер (Фото: x.com/Keir_Starmer)

Великобритания готовится объявить новый пакет помощи Украине 24 февраля – в день годовщины начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает The Telegraph.

Ожидается, что премьер страны Кир Стармер может объявить о "тройном ударе", включая военную помощь и санкции.

Как отмечает The Telegraph, военная помощь Британии может "разочаровать" Белый дом. Однако высокопоставленный собеседник в правительстве защитил подход страны.

"Мы всегда говорили, что хотим поставить Украину в самую сильную позицию, будь то для переговоров или для продолжения боевых действий. Мы до сих пор не знаем, на какой из этих позиций мы окажемся. Это правильно, что мы продолжаем поддерживать Украину всеми способами, о которых мы давно говорили", – сказал он.

Кроме того, по данным The Telegraph, Стармер также готовится объявить дату к которой Британия увеличит расходы на оборону до 2,5%. Предположительно, это будет 2030 год. Отмечается, что заявление должно "снизить напряженность".

19 февраля Стармер поддержал Зеленского в споре с Трампом на счет не проведения выборов в стране и отметил, что это "вполне разумное" решение.

По данным The Telegraph, Стармер представит Трампу план отправки до 30 000 европейских военных в Украину.

21 февраля Трамп заявил, что Макрон и Стармер "ничего не сделали" для завершения войны России против Украины.