Теоретически десятки истребителей Typhoon могут находиться в Украине в состоянии готовности к любым российским атакам

Истребители (Иллюстративное фото: Toms Kalnins/EPA)

Великобритания готова послать истребители Typhoon для охраны неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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В материале говорится, что министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва не согласится на размещение в Украине войск НАТО в рамках какого-либо мирного соглашения.

Лавров поставил под вопрос планы размещения миротворческих сил под руководством Европы. Он сказал: "Появление войск из стран НАТО, под иностранным флагом, флагом Европейского Союза или национальным флагом, неприемлемо".

Чиновник из военной сферы за пределами Британии заявил, что это была позиция России только после "первого раунда".

Британские министры обсудили способы обеспечения гарантий безопасности без необходимости размещения большого количества войск на земле, сообщили The Times.

Чиновник британского правительства заявил, что миссия "воздушной охраны" имела бы смысл, хотя потребуется значительное количество самолетов, а также системы противовоздушной обороны для защиты самолетов.

Теоретически десятки истребителей Typhoon могут находиться в Украине в состоянии готовности к любым российским атакам. В то же время меньший миротворческий контингент из военных Британии и других европейских стран будет обеспечивать защиту на земле.

Один из собеседников намекнул, что трансграничные атаки могут отслеживаться с помощью сложных технологий, а не наземных сил, хотя непонятно, как это удержит российского диктатора Владимира Путина от нарушения любого соглашения.