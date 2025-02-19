The Times: Британія готова направити літаки Typhoon для підтримки миру в Україні

Теоретично десятки винищувачів Typhoon можуть перебувати в Україні в стані готовності до будь-яких російських атак, пише видання

Винищувачі (Ілюстративне фото: Toms Kalnins/EPA)

Велика Британія готова надіслати винищувачі Typhoon для охорони неба над Україною, щоб допомогти забезпечити мир. Про це повідомила газета The Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

У матеріалі йдеться, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні заявив, що Москва не погодиться на розміщення в Україні військ НАТО в межах будь-якої мирної угоди.

Лавров поставив під сумнів плани розміщення миротворчих сил під керівництвом Європи. Він сказав: "Поява військ з країн НАТО, під іноземним прапором, прапором Європейського Союзу або національним прапором, є неприйнятною".

Посадовець з військової сфери за межами Британії заявив, що це була позиція Росії лише після "першого раунду".

Британські міністри обговорили способи забезпечення гарантій безпеки без необхідності розміщення великої кількості військ на землі, повідомили співрозмовники The Times.

Посадовець британського уряду заявив, що місія "повітряної охорони" мала б сенс, хоча знадобиться значна кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони для захисту літаків.

Теоретично десятки винищувачів Typhoon можуть перебувати в Україні в стані готовності до будь-яких російських атак. Водночас менший миротворчий контингент із військових Британії та інших європейських країн забезпечуватиме захист на землі.

Один зі співрозмовників натякнув, що транскордонні атаки можуть відстежуватися за допомогою складних технологій, а не наземних сил, хоча незрозуміло, як це утримає російського диктатора Володимира Путіна від порушення будь-якої угоди.