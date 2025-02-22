The Telegraph: Стармер готується оголосити новий пакет допомоги Україні 24 лютого

Кір Стармер (Фото: x.com/Keir_Starmer)

Велика Британія готується оголосити новий пакет допомоги Україні 24 лютого – у день річниці початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє The Telegraph.

Очікується, що прем'єр країни Кір Стармер може оголосити про "потрійний удар", включаючи військову допомогу та санкції.

Як зазначає The Telegraph, військова допомога Британії може "розчарувати" Білий дім. Проте високопосадовець в уряді захистив підхід країни.

"Ми завжди говорили, що хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію, чи то для переговорів, чи для продовження бойових дій. Ми досі не знаємо, на якій із цих позицій ми опинимося. Це правильно, що ми продовжуємо підтримувати Україну всіма способами, про які ми давно говорили", – сказав він.

Крім того, за даними The Telegraph, Стармер також готується оголосити дату, до якої Британія збільшить витрати на оборону до 2,5%. Імовірно, це буде 2030 рік. Зазначається, що заява має "зменшити напруженість".

19 лютого Стармер підтримав Зеленського у суперечці з Трампом на рахунок не проведення виборів у країні ТА зазначив, що це "цілком розумне" рішення.

За даними The Telegraph, Стармер представить Трампу план відправлення до 30 тисяч європейських військових до України.

21 лютого Трамп заявив, що Макрон та Стармер "нічого не зробили" для завершення війни Росії проти України.